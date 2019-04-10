



В Перми открылся клуб любителей советских открыток, созданный филателистами и посткроссерами. На встречах участников клуба проходит обмен и продажа советских открыток. Первая встреча уже состоялась в конце марта. Самыми популярными на ней стали открытки с видами Перми, новогодние карточки в советской стилистике и открытки художника Владимира Зарубина. Как сообщают организаторы клуба, на его встречи могут приходить все желающие. Любители открыток собираются по субботам в первом операционном зале Пермского почтамта в два часа дня у окна № 1.