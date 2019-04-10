Пермский ученый открыл в Арктике новые виды комаров
Пермский ученый Андрей Крашенинников обнаружил девять новых видов комаров-звонцов на архипелаге Северного Ледовитого океана, на Земле Франца-Иосифа. Насекомые способны вмерзать в лед и выживать. Ранее был описан только один вид, найденный еще в 1933-м году. Также считалось, что на архипелаге наземные экосистемы бедны.
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