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В ожидании «Винила»
Считанные дни остаются до премьеры спектакля "Винил" в пермском Театре-Театре. Эта постановка призвана показать абсолютно все возможности новой сцены. Здесь будет много танцев, в которых участвуют актеры-любители, набранные на специальном кастинге.
Мюзикл «Винил» - многолетняя мечта Театра-Театра, осуществившаяся благодаря обновленной сцене. Уникальная механика позволяет превратить замысел в настоящую танцевальную феерию и праздник музыки.
Премьерные показы долгожданного мюзикла «Винил» пройдут с 19 по 27 апреля.
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