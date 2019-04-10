В ожидании «Винила»

Считанные дни остаются до премьеры спектакля "Винил" в пермском Театре-Театре. Эта постановка призвана показать абсолютно все возможности новой сцены. Здесь будет много танцев, в которых участвуют актеры-любители, набранные на специальном кастинге.

Мюзикл «Винил» - многолетняя мечта Театра-Театра, осуществившаяся благодаря обновленной сцене. Уникальная механика позволяет превратить замысел в настоящую танцевальную феерию и праздник музыки.

Премьерные показы долгожданного мюзикла «Винил» пройдут с 19 по 27 апреля.

