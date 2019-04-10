Дорожные войны: что не поделили водители автобуса и такси?

Скандальное сообщение из Сети. Видеоролик появился в одном из пермских пабликов. Водитель автобуса посреди дороги останавливается, чтобы наказать таксиста. Как поясняется в сообщениях, легковушка подрезала автобус, не дав ему перестроиться и создав аварийную ситуацию. Мужчина пытается побить обидчика через окно. А когда не получается, берет из салона перцовый балончик и разбрызгивает его в салоне такси, где в это время находится пассажир. Затем автобус 77-го маршрута уезжает. Самосуд свершен. А выбегавший в попыхах клиент помял дверью соседнее авто.