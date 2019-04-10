Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Кто останется без воды?

Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы

смотреть видео

морг

Шокирующее фото с трупами, лежащими друг на друге, и сам факт его появления в Сети прокомментировали представители минздрава и бюро судмедэкспертизы. Предположительно, снимок сделан в здании судебного морга на ул.Старцева, 61 - сюда привозят тела людей, умерших насильственной смертью, а также после операций, если у родственников есть претензии к больнице. Заявлено, что здесь есть как минимум 300 мест для размещения умерших, поэтому о нехватке специальных каталок речь не идёт. Сейчас идёт проверка, кто сделал страшное фото и кто мог так обращаться с телами - о первых результатах обещают рассказать после 16 апреля.

фото

Александр Онянов, начальник Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы: «Помещение на этой фотографии действительно помещение наше. Наша организация является режимным объектом. Доступ осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и служебного удостоверения. Связаны эти ситуации могут быть с эвакуацией тел умерших. Сейчас идёт служебная проверка и процесс установления круга лиц, который мог бы быть причастен к данному событию".

 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 10.04.2019 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Кто останется без воды?

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима

Минздрав проведет проверку в пермском морге

Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал

В ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

Эшелон «Сирийский перелом» прибыл в Пермь

Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кто останется без воды?

Обратите внимание

в Перми

В Пермь возвращаются птицы

Чтобы помочь перелетным птицам с гнездовьями в условиях города, в Перми запускают ежегодную экологическую акцию Весенний скворечник.
10.04.2019 в 16:21

Метки: в Перми, Общество, Образование

Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы

Идёт служебная проверка и процесс установления круга причастных лиц.
10.04.2019 в 15:50

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Кто останется без воды?

В Новогор Прикамье сообщили об отключении воды по нескольким адресам.
10.04.2019 в 15:23

Метки: в Перми, Общество

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима

До 12 апреля на сцене Пермского ТЮЗа артисты сыграют 9 спектаклей для самого разного возраста.
10.04.2019 в 14:56

Метки: в Перми, Культура, Общество

В пермской школе №107 отравились ученики

4 ребенка госпитализированы
10.04.2019 в 14:52

Метки: в Перми, Происшествия, Образование, Здоровье, Общество

В России

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Банк без ведома клиента выдал кредит на карту для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы.
10.04.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Деньги

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

Бронировать нужно заранее. Благодаря дотациям из бюджета цены на билеты кусаться не должны.
10.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермский карикатурист прославился на весь мир

Алексей Кивокурцев занял первое место в международном конкурсе, лучше всех раскрыв тему «Человек с правами».
09.04.2019 в 17:54

Метки: Культура, в Перми, В России, В мире

Пермяки осваивают авианаправление до Краснодара

Стоимость билета в одну сторону начинается от 888 рублей.
09.04.2019 в 14:55

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми назвали победителей акции «Заправляйся и выигрывай»

Главный приз - новый автомобиль. Кому он достался?
09.04.2019 в 11:56

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермь возвращаются птицыВ Пермь возвращаются птицы

Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизыШокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы

Кто останется без воды?Кто останется без воды?

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая КаримаВ Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима

В пермской школе №107 отравились ученикиВ пермской школе №107 отравились ученики

Минздрав проведет проверку в пермском моргеМинздрав проведет проверку в пермском морге

Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный залИм года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал

За вывоз мусора платили дважды. Прокуратура нашла нарушения в квитанциях пермяковЗа вывоз мусора платили дважды. Прокуратура нашла нарушения в квитанциях пермяков

В ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТПВ ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

На Комсомольском проспекте в выходные ограничат движение транспортаНа Комсомольском проспекте в выходные ограничат движение транспорта

Эшелон «Сирийский перелом» прибыл в ПермьЭшелон «Сирийский перелом» прибыл в Пермь

В Прикамье стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалитаВ Прикамье стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита

Учитель года получит премию в полмиллиона рублейУчитель года получит премию в полмиллиона рублей

В пермских трамваях появились стикеры в защиту животныхВ пермских трамваях появились стикеры в защиту животных

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банкомЖитель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Дорогие детиДорогие дети

Скончался бывший министр образования Прикамья Александр ЗиминСкончался бывший министр образования Прикамья Александр Зимин

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщиныВ Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины

Пермяк осужден за незаконный отстрел лоcяПермяк осужден за незаконный отстрел лоcя

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублейОхота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинкуВ Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

Качественные дороги: стать общественным инспектором может любой желающийКачественные дороги: стать общественным инспектором может любой желающий

В Перми прошел большой рейд «Такси»В Перми прошел большой рейд «Такси»

Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»

Пермский карикатурист прославился на весь мирПермский карикатурист прославился на весь мир

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную