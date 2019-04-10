Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы

Шокирующее фото с трупами, лежащими друг на друге, и сам факт его появления в Сети прокомментировали представители минздрава и бюро судмедэкспертизы. Предположительно, снимок сделан в здании судебного морга на ул.Старцева, 61 - сюда привозят тела людей, умерших насильственной смертью, а также после операций, если у родственников есть претензии к больнице. Заявлено, что здесь есть как минимум 300 мест для размещения умерших, поэтому о нехватке специальных каталок речь не идёт. Сейчас идёт проверка, кто сделал страшное фото и кто мог так обращаться с телами - о первых результатах обещают рассказать после 16 апреля.

Александр Онянов, начальник Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы: «Помещение на этой фотографии действительно помещение наше. Наша организация является режимным объектом. Доступ осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и служебного удостоверения. Связаны эти ситуации могут быть с эвакуацией тел умерших. Сейчас идёт служебная проверка и процесс установления круга лиц, который мог бы быть причастен к данному событию".