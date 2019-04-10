Кто останется без воды?

Сегодня с 9 утра до 7 вечера в части пермского микрорайона Молодежный отключена вода, сообщает "Новогор Прикамье". Аварийно-восстановительные работы пройдут на Волховской 37, обезвоженными оказались по одному дому на Академика Веденеева и Косякова, а также три адреса на улице Волховская.

Также в 9 утра на сутки воду выключили в одном доме по Светлогорской 11 - это микрорайон Судозавод.

В субботу 13 апреля уже в районе эспланады водоснабжение будет отключено в двадцати одном доме.