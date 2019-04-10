В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима
В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима из Уфы. Спектакли будут проходить до 12 апреля на сцене Пермского ТЮЗа. За эти дни артисты сыграют 9 спектаклей для самого разного возраста – от малышей до взрослых. Первым спектаклем, который увидели пермские зрители, стала постановка «Ночевала тучка золотая» по повести Анатолия Приставкина. Это визитная карточка уфимского театра. Это история о трагической судьбе двух братьев-сирот, в 1944 году вывезенных вместе с другими детдомовцами из подмосковного города на Кавказ, откуда было депортировано чеченское население.
Также в репертуаре гастролей две сказки: «Пеппи длинный чулок» по повести Астрид Линдгрен и «Я считаю до пяти» Михаила Бартенева. Еще один спектакль для подростков, премьера 2019 года –«Я – Кулак. Я – А-н-н-а» по пьесе Марты Райцес. Взрослый зритель получит удовольствие от настоящей французской комедии положений Клода Манье «Оскар».
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