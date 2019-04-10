Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал

В Перми прошли первые бесплатные занятия в тренажерном зале для людей преклонного возраста. Федеральный проект "Старшее поколение" пока собрал 14 человек.

Дома у Надежды Петровны Свешниковой полная гармония - спортивные снаряды соседствуют с красивыми поделками, физическую нагрузку она перемежает с бисероплетением. В общем, дел хватает - на месте просто не сидится. Когда в совете ветеранов предложили позаниматься в тренажёрном зале, сразу согласилась.

Это проект «Старшее поколение» в действии. Пожилым людям предложили бесплатные занятия, и желающие нашлись. Вот группа Надежды Петровны, подавляющее большинство - дамы, кавалер только один, его цель - сбросить килограммов пять.

Работает группа под руководством опытного тренера, который чередует силовые занятия с лёгкой кардионагрузкой - на эллипсоиде и велотренажёре. В обязательном порядке разминки, сразу за железо никто не берётся.

Андрей Вдовин, тренер: "К пятидесяти годам теряется около десяти процентов мышечной массы. Поэтому надо заниматься, тренироваться, именно - силовые физические нагрузки".

Поднимается тонус, укрепляются мышцы, пусть и вес у каждого небольшой, но это то, что надо, говорят специалисты. Одно из основных направлений - это работа над мышцами спины - тяга верхнего и горизонтального блоков. Конечно, в арсенале имеются гантели разного калибра. Если кровь совсем разыгралась, можно устроить спарринг с грушей.

Каких-то заоблачных целей здесь не ставят. Это не погоня за рекордами, уже показательно, что люди в годах не боятся открывать для себя какие-то новые форматы.