В ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

Дорожные полицейские ищут предполагаемого виновника аварии на Южном обходе Перми. В ходе проведенной по факту ДТП проверки выяснилось, что неизвестный автомобиль спровоцировал переворачивание на крышу попутно следующей машины.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Пермскому краю: "9 апреля около 8 утра по Южному обходу Перми со стороны ул. космонавта Леонова в направлении деревни Замараево двигался неустановленный грузовой автомобиль, водитель которого на 35-м километре по предварительной информации при совершении перестроения не уступил дорогу и допустил столкновение с последующим опрокидованием автомобиля "Хендай Солярис". Последний двигался также по Южному обходу. В результате ДТП водитель и пассажир "Хендай Солярис" получили различные травмы и были доставлены в больницу. Водителей с видеорегистраторами, в объектив которых попал момент столкновения, а также всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или с сотового телефона 102".