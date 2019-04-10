Эшелон «Сирийский перелом» прибыл в Пермь

На станции Пермь-2 пермяки могут познакомиться с передвижной экспозицией «Сирийский перелом». Пермякам стоит поторопиться, поскольку экспонаты можно увидеть с 12:00 до 14:00. На стендах представлено более 500 экспонатов – от ножей до бронетанковой техники, изъятых у террористов в Сирии. Поезд из 20 вагонов следует из Москвы во Владивосток и обратно. На пути следования 60 городов, включая Пермь.