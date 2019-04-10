Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

В Перми стартовал краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года». Участие в нём принимают педагоги, прошедшие отбор в разных городах Прикамья. В финале - 56 преподавателей, которые теперь могут проявить себя в семи номинациях. До 11 апреля всем предстоит провести показательные уроки для школьников, а также мастер-классы для членов жюри. Главный приз в полмиллиона рублей получит абсолютный победитель. В остальных номинациях - денежные премии поменьше и возможность пройти стажировку. Церемония награждения состоится в эту пятницу.

Татьяна Ямбаршева, учитель истории и обществознания школы №10 г.Чайковского: "Участвую больше для детей. Интересно работать с ребятами и это определенный шаг своего собственного саморазвития, как в профессиональном, так и методическом плане".