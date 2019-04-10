Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Житель Суксуна сумел в Верховном суде России обжаловать свой долг перед банком. Учреждение самостоятельно выдало ему кредит на карту. Но только для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы. После всего долг вырос еще на 40 процентов годовых.

Не показывая лицо, свою историю Денис рассказывает у статуи Фемиды. Вся надежда теперь только на справедливое решение суда. Все началось еще в 2014 году, когда банк при нулевом балансе на карте списал деньги по исполнительному листу, для этого, без ведома клиента, выписал кредит 33,5 тысячи рублей, под 40% годовых.

Денис: "Карта обычная дебетовая, овердрафт не предусмотрен, пытается с меня это взыскать. В итоге все пока решается в судах".

Наличие долгов Денис и не отрицает. Так в истории появляются судебные приставы, они делают электронный запрос в банк, там отвечают, что у гражданина есть счет и банковская карта.

Екатерина Кыласова, начальник отдела организации исполнительного производства ФССП по Пермскому краю: "При получении положительных ответов с наличием денежных средств из кредитных организаций, мы выносим постановление об обращении взыскания".

Проблема в том, что между первым запросом и исполнением требования обычно проходит несколько дней. И на момент снятия средств денег на счете может и не быть. Тогда возникает так называемый технический дефолт, когда на дебетовой карте появляется отрицательный баланс. Центробанк не раз разбирал подобные случаи, решение принимается индивидуально.

Руслан Гатиатулин, заведующий сектором юридического отдела отделения Банка России по Пермскому краю: "Необходимо, прежде всего, внимательно до заключения договора ознакомиться с его условиями, внимательно прочитать все приложения к договору, также внимательно ознакомиться с правилами, которые размещены в офисах банка и на сайте банка. И только после этого принимать решение о возможности заключения такого договора".

Краевой суд принял решение в пользу банка. С учетом процентов и неустойки Денис остался должен уже 60 тысяч рублей. Но кредитных договоров не подписывал, овердрафт на карте не предусмотрен. И Верховный суд вынес свое определение.

Цитата: «При новом рассмотрении апелляционной инстанции надлежало учесть позицию Верховного суда относительно квалификации правоотношений сторон: возникают ли в данном случае кредитные правоотношения, либо неосновательное обогащение на стороне должника».

Исходя из общей судебной практики, деньги, которые банк перечислил судебным приставам Денису, скорее всего, придется вернуть. Правда, уже точно не под 40% годовых. Правда, и фемида еще не сказала последнего слова, в этом деле ожидается новый виток судебных разбирательств.