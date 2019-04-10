В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины

В Дзержинском районном суде Перми избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве. Сообщение об обнаружении тела женщины в лесу на улице Ветлужской поступило в полицию от прохожего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На теле погибшей имелись признаки насильственной смерти. В итоге, предполагаемого преступника задержали. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Сейчас он арестован на 2 месяца.