Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»

В Перми прошла горячая линия по проблемам вывоза мусора. После того как с нового года в Прикамье изменилась система утилизации бытовых отходов и выросли тарифы, количество жалоб увеличилось. Социальные сети пестрят фотографиями с изображением переполненных до отказа баков.

Жителям этих домов на шоссе Космонавтов, 203 не повезло. Их контейнерная площадка расположена рядом с центральной улицей города и транзитный транспорт, проезжая мимо, часто оставляет здесь свой мусор. Поймать за руку удается редко.

К этим мусорным бакам пенсионерка Светлана Ларионова приходит практически каждый день. По совету знакомых, начала фотографировать проезжающие машины, однако толку от этого пока мало.

Светлана Ларионова, житель г. Перми: "За твердый мусор берут 180 рублей, у нас никогда такого бардака не было. У нас всегда было убрано".

Контейнерная площадка вроде бы и существует. Есть даже место для раздельного сбора мусора, но образуются такие горы твердых бытовых отходов, которые за один раз вывезти практически невозможно.

Запах от контейнерной площадки долетает и до управляющей компании «ЖилСтандарт - П», она находится от нее всего в 20 метрах. По закону именно они должны заниматься благоустройством прилегающей территории к мусорным бакам. За это с граждан взимаются деньги, по статье «Содержание территории».

Ольга Шадрина, заместитель директора ООО «ЖилСтандарт - П»: "Ни одну контейнерную площадку УК не хотят ставить под свое полное государство. Это было на возчике. Это не наша ответственность".

Компании, которые сегодня занимаются вывозом бытовых отходов с городских контейнерных площадок, вынуждены за свой счет разгребать подобные свалки. Ведь по закону они должны осуществлять вывоз отходов из мусорных баков. Все остальное - зона ответственности управляющей компании.

Ирина Бушурова, заместитель директора ООО «Чистый город»: "Возчик по договору с «Теплоэнерго» должен вывозить мусор с контейнерной площадки и довозить его до полигона. Содержание контейнерной площадки относится к ответственности управляющей компании".

Единый «мусорный» оператор, появившийся в регионе с нового года, пока лишь только обещает решить накопившиеся проблемы.

Андрей Красников, заместитель директора ПКМУП «Теплоэнерго»: "Возчики и региональный оператор работу по опорожнению контейнеров и вывозу мусора настроили. Сейчас вопрос взаимодействия с собственниками контейнерных площадок".

На горячей линии, посвященной проблемам вывоза мусора в городе Перми, сегодня как раз обсуждали подобные истории. Выход у жильцов один - обращаться с заявлением в Инспекцию жилищного надзора Пермского края или решать вопрос самостоятельно. В конце апреля стартует общегородской субботник. При этом в квартиры квитанции с новыми тарифами за вывоз мусора продолжают приходить регулярно.