Пермский карикатурист прославился на весь мир
Пермский художник-карикатурист Алексей Кивокурцев прославился на весь мир, заняв первое место в международном конкурсе среди своих коллег со всей планеты. Жюри заседало на острове Свободы - на Кубе. Его члены приехали из самых разных стран.
Италия, Испания, Греция, Польша, Китай. Из наград Алексей собрал уже целую коллекцию в своем кабинете. Ряды трофеев пополнила еще одна с конкурса на Кубе. Из 300 тысяч работ из 43 стран мира именно он, по мнению жюри, лучше всех раскрыл тему «Человек с правами» и занял первое место.
В ироничном жанре Алексей Кивокурцев пишет с детства. Для него это более понятный язык, на котором можно и пофилософствовать, и поговорить, и посмеяться. В том числе над собой. Близких по духу друзей, разделяющих идеологию, художник нашел по всему миру. В честь этого единомышленники создали целый сборник признаний.
Отличное чувство юмора и жизнерадостнсть - важная черта любого карикатуриста. Работа в мастерской не останавливается. Почти каждый месяц конкурсы. К примеру, эта работа под названием «Улитка» в апреле отправилась на суд жюри в Испанию.
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