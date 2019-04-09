Кто станет «Учителем года 2019»?
В Перми стартовал финал краевого конкурса "Учитель года 2019". Имя победителя будет известно в пятницу.
В финал вышли 56 учителей Прикамья. Как сообщают в Министерстве образования и науки Прикамья, в финале преподаватели смогут проявить себя в семи номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог социально-психологической службы» и «Лидеры воспитания».
Финалистам предстоит провести конкурсный урок, мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект педагога как фактор продуктивности совместной деятельности», а также методический семинар «Эмоциональный интеллект в структуре профессиональной компетентности педагога».
Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей.
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