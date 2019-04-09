В аварии пострадал 28-летний мотоциклист
Первое ДТП этого года с участием мотоцикла зарегистрировано в Перми. 28-летний молодой человек на советском "Восходе-3М" ехал по улице Свердлова в направлении улицы 1905 года. Была ночь, в какой-то момент водитель потерял управление и опрокинулся. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Официальное открытие мотосезона запланировано в Перми на 11 мая.
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