Экспонаты мяукают: самая милая выставка года
В Перми прошла самая милая выставка года. На международной экспозиции собралось 250 кошек самых разных пород, окрасов и характеров. Цены на породистого друга здесь варьировались от 10 до 40 тысяч рублей. По мяукающим рядам прогулялась Марина Печенова.
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