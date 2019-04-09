Экспонаты мяукают: самая милая выставка года

В Перми прошла самая милая выставка года. На международной экспозиции собралось 250 кошек самых разных пород, окрасов и характеров. Цены на породистого друга здесь варьировались от 10 до 40 тысяч рублей. По мяукающим рядам прогулялась Марина Печенова.