Глава Перми проинспектирует благоустройство лично

Пермский градоначальник Дмитрий Самойлов на своей странице в Instagram сообщил, что с этой недели начнет каждый четверг инспектировать городское благоустройство лично. Как пояснил мэр, чтобы сопоставлять то, что сделано, с тем, что предстоит, а главное - проверить, правду ли ему докладывают подчиненные. 11 апреля глава краевой столицы намерен побывать в Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах. Предложив пермякам назвать известные им проблемные точки, мэр уже собрал сто восемьдесят одно сообщение. В данную минуту наверное уже больше.