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С начала весны в крае на водных объектах погибли три человека
С начала весны в Пермском крае на водных объектах погибли уже три человека, еще шестерых удалось спасти. Такую статистику сегодня предоставили в региональном управлении МЧС. Трагические случаи зафиксированы в Оханском, Добрянском и Ильинском районах. В связи с настораживающими данными специалисты обращаются к жителям региона.
Юрий Губин, замначальника ОБВО ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В данное время года лед крайне непрочный. Пошли дожди, температура поднималась выше 10 градусов в дневное время суток. Тем не менее люди продолжают выходить и выезжать на лед, что является крайне опасным в данное время года. Большая просьба относиться к своей жизни и здоровью более серьезно".
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