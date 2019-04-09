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Пермяки осваивают авианаправление до Краснодара
Из холодного Прикамья в 20-градусное тепло за три часа. Пермяки продолжают осваивать авианаправление до Краснодара. Стоимость билета в одну сторону начинается от 888 рублей. Выполняет полёты самолёт Сухой Суперджет-100, рассчитанный на 98 пассажиров - сегодня были заняты 95 мест.
Рейс вылетел в 6.30 утра и приземлился в столице Кубани через три часа. Полёты выполняются в рамках программы развития региональных авиаперевозок.
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