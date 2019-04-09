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← Новое назначение в администрации Перми

С начала весны в крае на водных объектах погибли три человека →

Пермяки осваивают авианаправление до Краснодара

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Краснодар

Из холодного Прикамья в 20-градусное тепло за три часа. Пермяки продолжают осваивать авианаправление до Краснодара. Стоимость билета в одну сторону начинается от 888 рублей. Выполняет полёты самолёт Сухой Суперджет-100, рассчитанный на 98 пассажиров - сегодня были заняты 95 мест.

Рейс вылетел в 6.30 утра и приземлился в столице Кубани через три часа. Полёты выполняются в рамках программы развития региональных авиаперевозок.

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 09.04.2019 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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← Новое назначение в администрации Перми

С начала весны в крае на водных объектах погибли три человека →

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