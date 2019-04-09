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Пермский турист достал из Фонтанки тонущего человека
В Интернете появились любительские кадры, где запечатлено, как в реке Фонтанка в Санкт-Петербурге тонет мужчина, а на помощь к нему бросается турист из Перми. ЧП случилось в минувшую субботу. Инцидент произошел в Центральном районе города, неподалеку от моста Ломоносова. Гость из Прикамья заметил человека в воде, прыгнул прямо в одежде, доплыл и вместе с ним вернулся к берегу. Пострадавшего передали врачам.
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