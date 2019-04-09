В Перми назвали победителей акции "Заправляйся и выигрывай". Среди призов были различные принадлежности для машин, туристические туры, но самое главное и дорогое - новенький автомобиль. Кому он достался?

Внезапно Пётр становится одним из трёх обладателей сертификата на приобретение туристического тура. Хороший подарок, говорит молодой человек - через месяц день рождения, так что надо думать, куда поехать.

Пётр Одинцов: "Я по России люблю ездить, как раз думал, куда можно поехать на тридцать лет!".

Пётр - один из четырнадцати тысяч участников акции компании «Нефтехимпром» «Заправляйся и выигрывай», которая объединила тех, кто предпочитает заправляться на АЗС компании и не прочь попытать удачу в масштабном розыгрыше.

Суперприз акции - серебристого цвета, в полной комплектации - автомобиль "Ниссан Альмера".

Хороший приз, говорят специалисты - машина готова хоть сейчас отправиться в путь, всё при ней - коробка-автомат, легкосплавные диски, мультимедийная навигационная система, в общем, и внутри, и снаружи упакована на сто процентов.

Андрей Наймушин, менеджер отдела продаж NISSAN ЛАКИ МОТОРС: "Можно ездить, как по просёлочной дороге, так машина будет устойчива и на трассе, на шоссе, очень длинная колёсная база, очень много места в салоне и в багажнике!".

И вот тот момент, когда многотысячная аудитория затихла в ожидании - несколько секунд, генератор случайных чисел определяет номер карточки участника - и на сцену приглашают жителя Березников Валерия Сивцева.

Такой результат побил все ожидания, поделился впечатлениями победитель, даже думал, ехать или нет на розыгрыш в Пермь.

Валерий Сивцев: "Друзья сказали, надо ехать! Потому что участвуют на месте в розыгрыше крупных призов, в том числе и автомобиля, и я решил ехать!".

По условиям акции клиенты «Нефтехимпрома» должны были получить карту участника и за два месяца накопить 400 баллов. И надо сказать, что список призов - кроме автомобиля, это четыре сотни канистр автомоторного масла и несколько тысяч автотоваров.

Елена Ляпина, директор сети АЗС «Нефтехимпром»: "Такая масштабная акция у нас первый раз, мы провели её к юбилею, пятнадцатилетию нашей сети. У нас очень хорошие партнёры, это наши поставщики, и они с удовольствием участвуют в таких акциях".

Клиенты тоже - Валерий Сивцев пополнив свой автопарк, лично убедился, что для счастливого случая место в жизни точно есть.