Как отправить ребёнка в лагерь и не разориться
В Перми открылись 17 пунктов выдачи сертификатов в загородные оздоровительные лагеря. Поддержка оказывается тем семьям, чей среднемесячный доход не превышает трехкратную величину прожиточного минимума - то есть 30 294 рубля на каждого члена семьи. Максимум будет предоставляться малоимущим многодетным семьям и родителям детей-инвалидов - 19 742 рубля для отправляющих ребёнка в обычный лагерь, и 27 114 рублей - в санаторий. Тем, чей доход составляет около 30 тысяч рублей на человека, компенсируют 30% от этих сумм. На сайте «Пермские каникулы» можно выбрать лагерь, например, по качеству инфраструктуры, и передать сертификат представителю лагеря. Сделать это необходимо в течение 15 дней со дня его получения, иначе документ будет аннулирован.
Гуля Муратова, специалист по выдаче сертификатов департамента социальной политики администрации г. Перми: "Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации места жительства, копия паспорта и оригиналы, справка 2-НДФЛ. После расчёта дохода родителей, выдаётся сертификат. Его нужно отнести в течение 15 дней с момента получения, предоставить представителю лагеря".
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