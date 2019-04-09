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«Выбор прессы»: кто получил трон из перьев?
В Перми прошла церемония вручения ежегодной премии "Выбор прессы". Ее присуждают журналисты тем, кто стал героями их статей и сюжетов. Среди лауреатов есть, например, известный врач или школьник, который собрал робота для помощи маме по хозяйству.
Ростислав Повышев, ученик 2 класс школы №93 г. Перми - юный изобретатель, а теперь еще и защитник окружающей среды. Его новый проект - «Шредератор» - измельчает мусор с помощью шредеров, напечатанных на 3D-принтере. Механизм, как и все предыдущие выдумки мальчика, прост и практичен.
Ростислав Повышев, ученик 2 класс школы №93 г. Перми: "Его можно будет устанавливать рядом с кулерами или с выдачей стаканчиков".
В 2018 году о Ростиславе Повышеве говорили во всех пермских СМИ. Чтобы помочь маме по хозяйству, первоклассник создал целую линейку роботов-уборщиков. И представил их в инновационном центре «Сколково». Такой инфоповод журналисты просто не могли оставить без внимания.
По случаю всероссийского Года театра церемонию вручения «Выбор прессы» было решено провести на гостеприимной сцене Пермского ТЮЗа. В самом зале собрались представители всех ведущих СМИ края. Акулы пера, мастера фото и видеосъемки.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Всегда очень много юмора, всегда умение подшутить над всеми - над собой в первую очередь, над нами - чиновниками, над всем, что вокруг происходит, ну чиновники для того и есть. Огромное вам спасибо за то, что пишите, за то, что неравнодушны, за то, что не даете нам застояться! Мы все читаем и на все стараемся реагировать".
Всего 11 номинаций, их выбирали 23 редактора ведущих СМИ Пермского края.
Главные ньюсмейкеры 2018 года, самые яркие герои сюжетов и статей, по версии пермских журналистов, получили статуэтки в виде трона из писчих перьев.
Михаил Суханов - известный кардиохирург, сын не менее известного врачевателя прикамских сердец Сергея Суханова. В 2018 году, проведя операцию, он спас новорожденных девочек из Кирова. Сегодня малышки чувствуют себя хорошо и могут дышать самостоятельно.
Михаил Суханов, кардиохирург, главный врач Березниковской больницы им. Вагнера: "Я периодически бываю в Кирове по медицинским вопросам, и когда заезжаю в перинатальный центр, мне всегда рассказывают, как живут мои пациенты".
После окончания церемонии большинство журналистов отправились дальше работать. Ведь в Пермском крае живут тысячи людей - и героем следующего сюжета может стать каждый.
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