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«Выбор прессы»: кто получил трон из перьев?

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выбор прессы

В Перми прошла церемония вручения ежегодной премии "Выбор прессы". Ее присуждают журналисты тем, кто стал героями их статей и сюжетов. Среди лауреатов есть, например, известный врач или школьник, который собрал робота для помощи маме по хозяйству.

Ростислав Повышев, ученик 2 класс школы №93 г. Перми - юный изобретатель, а теперь еще и защитник окружающей среды. Его новый проект - «Шредератор» - измельчает мусор с помощью шредеров, напечатанных на 3D-принтере. Механизм, как и все предыдущие выдумки мальчика, прост и практичен.

Ростислав Повышев, ученик 2 класс школы №93 г. Перми: "Его можно будет устанавливать рядом с кулерами или с выдачей стаканчиков".

В 2018 году о Ростиславе Повышеве говорили во всех пермских СМИ. Чтобы помочь маме по хозяйству, первоклассник создал целую линейку роботов-уборщиков. И представил их в инновационном центре «Сколково». Такой инфоповод журналисты просто не могли оставить без внимания.

вручение премии

По случаю всероссийского Года театра церемонию вручения «Выбор прессы» было решено провести на гостеприимной сцене Пермского ТЮЗа. В самом зале собрались представители всех ведущих СМИ края. Акулы пера, мастера фото и видеосъемки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Всегда очень много юмора, всегда умение подшутить над всеми - над собой в первую очередь, над нами - чиновниками, над всем, что вокруг происходит, ну чиновники для того и есть. Огромное вам спасибо за то, что пишите, за то, что неравнодушны, за то, что не даете нам застояться! Мы все читаем и на все стараемся реагировать".

Всего 11 номинаций, их выбирали 23 редактора ведущих СМИ Пермского края.

премия

Главные ньюсмейкеры 2018 года, самые яркие герои сюжетов и статей, по версии пермских журналистов, получили статуэтки в виде трона из писчих перьев.

Михаил Суханов - известный кардиохирург, сын не менее известного врачевателя прикамских сердец Сергея Суханова. В 2018 году, проведя операцию, он спас новорожденных девочек из Кирова. Сегодня малышки чувствуют себя хорошо и могут дышать самостоятельно.

Михаил Суханов, кардиохирург, главный врач Березниковской больницы им. Вагнера: "Я периодически бываю в Кирове по медицинским вопросам, и когда заезжаю в перинатальный центр, мне всегда рассказывают, как живут мои пациенты".

После окончания церемонии большинство журналистов отправились дальше работать. Ведь в Пермском крае живут тысячи людей - и героем следующего сюжета может стать каждый.

Мария Шилова

Метки: в Перми, в Пермском крае, СМИ

Опубликовано: 09.04.2019 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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