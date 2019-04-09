Экс-глава рухнувшего пенсионного фонда «Стратегия» подал апелляционную жалобу
Пермский краевой суд начал рассматривать апелляционную жалобу бывшего руководителя скандально известного рухнувшего пенсионного фонда "Стратегия". Петр Пьянков уже приговорен к четырем годам колонии за мошенничество и растрату 220 миллионов рублей, поступивших от 80 тысяч вкладчиков. И вот сейчас он требует отменить взыскание этой суммы. Мол, деньги не брал. За это должен отвечать новый, конкурсный управляющий.
Пётр Пьянков, осужденный: "Всё, что происходило с фондом и с активами фонда и происходит сейчас, отвечает конкурсный управляющий - Агентство по страхованию вкладов. Получается, что гражданский иск подан немножко не по адресу".
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