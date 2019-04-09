В Суксуне начался суд по резонансному ДТП

В суде Суксуна началось рассмотрение уголовного дела по одной из самых громких автомобильных аварий прошлого года. В ДТП погибла девушка на девятом месяце беременности. Виновником трагедии, по версии следствия, стал высокопоставленный сотрудник спецсвязи Федеральной службы охраны России. Пострадавшие считают, что поэтому историю пытались замять. Как сделать это не получилось?

Видео того, что произошло на 129-м километре дороги Пермь - Екатеринбург следователи опубликовали спустя месяц после трагедии. На нем предполагаемый виновник ДТП движется по своей полосе, затем автомобиль резко заносит, он выезжает на полосу встречного движения и ударяет идущую по ней машину.

Год назад на этом участке дороги погибла сотрудница ФСИН Наталья Храмцова, она была на 9-м месяце беременности. Ее мужу и сыну, которые в этом момент находились в автомобиле, повезло, они серьезно пострадали, но все-таки выжили.

Следствие по делу длилось почти год. Обвиняемый в совершении аварии Алексей Куликов, полковник спецсвязи ФСО России, признал себя виновным только спустя шесть месяцев и после того, как расследование дела было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного Комитета России. Перед родственниками он извинился впервые в зале Суксунского суда.

Алексей Куликов, обвиняемый: "Я искренне раскаиваюсь и приношу свои извинения".

Первоначально дело рассматривалось в особом порядке. Этот механизм используется в случае если обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном и может рассчитывать на более мягкий приговор. Но родственники настояли на стандартном расследовании.



Представителями пострадавших озвучено сразу два исковых заявления: к предполагаемому виновнику аварии - Алексею Куликову и собственнику автомобиля, который является работодателем обвиняемого. Общая сумма больше 7 миллионов рублей. Это и затраты на лечение, и моральный вред за потерю близкого человека.

Анастасия Шардакова, представитель потерпевших: "Необходимо четко установить, по какой причине произошла эта авария, в материалах дела они этого не видят. Адвокат подсудимого говорит о том, что это случай, любой мог оказаться в этой ситуации".

В случае если вина Куликова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Даже несмотря на то, что авария на этом участке трассы Пермь-Екатеринбург произошла больше года назад, вопросов у родственников до сих пор остается масса. Очевидно, что точку в этом деле поставит суд. Следующее заседание намечено на конец апреля.