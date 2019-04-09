В Прикамье прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Турнир по греко-римской борьбе прошел в спортивном комплексе села Лобаново. Его проводят уже в 10-й раз и посвящают памяти детского тренера Виктора Шварева. Последний пять лет мероприятие имеет статус всероссийского. Кто участвовал на этот раз - посмотрела Мария Белостоцкая.
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