«Лаборатория музыки» представила публике свое детище
В пермском клубе "Мичурин" прошла презентация музыкального диска третьего сезона проекта "Лаборатория музыки". В новую пластинку вошли 15 лучших треков выпускников. Каждый из них представляет коллективное творчество. Музыка и слова написаны были во время творческих занятиях в лаборатории. За время третьего сезона в проекте приняли участие 70 музыкантов, играющих в совершенно разных стилях и направлениях. Сам альбом уже доступен к скачиванию на страницах творческой "Лаборатории музыки" во всех социальных сетях.
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