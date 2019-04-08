Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат

Члены поискового отряда «Магура» из Санкт-Петербурга разыскивают родственников Михаила Алексеевича Арапова, 1913 года рождения, уроженца деревни Каразельга Кунгурского района. Солдат погиб в феврале 43-го под Ленинградом. Останки обнаружены в ходе поисковых работ на Синявских высотах и перезахоронены на воинском мемориале. А сейчас по крупицам обнаруженной информации удалось установить личность бойца.