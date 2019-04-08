Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе по всему краю считали ставших невыездными должников. В Кунгуре массово реставрировали исторические здания. Правда, пока только виртуально. А в Краснокамске радовались тому, что здесь сняли первый в истории города мультик. События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

Цифры недели

Новые невыездные. По официальным данным, берег турецкий, равно как и любой другой, за пределами России находящийся, не светит одному из каждых трех десятков жителей края. В абсолютных цифрах это 100 тысяч должников. Банкам и прочим кредитным организациям, управляющим компаниям и ТСЖ, налоговикам, бывшим женам и детям они должны в общей сложности 45 миллиардов рублей. В связи с этим по-прежнему актуальны два хрестоматийных совета: долги не копить и, если есть сомнения, загодя поискать свою фамилию в «стоп - листе» судебных приставов.

Эксперимент недели

Глянец по-быстрому. В прошлом кунгуряк, а ныне москвич Алексей Трясцин просто так «приводит в порядок» знаковые, с его точки зрения, здания. Основной инструмент - Photoshop. Особенно повезло малой родине - Кунгуру. Здесь виртуально восстановленными оказались местный ж/д вокзал и Гостинный двор, магазин Ковалева и грибушинский особняк. В Перми основательно причесаны «сталинка» на улице Попова и Дом инженерного товарищества. Автор особо ничего не просит. Разве что «лайк» в соцсетях. И надеется найти единомышленников - практиков. Далее цитата: «делитесь с друзьями. Вдруг среди них есть люди из власти и предприниматели, которые смогут реализовать идеи в жизнь».

Курьез недели

«Здравствуйте, я у вас тут снег чищу». Первая реплика, которую хозяин квартиры услышал от мужчины, вдруг оказавшегося у него в ванной. Место действия - Пермь, улица Юнг Прикамья, двухэтажный жилой дом постройки середины прошлого века. Рабочие чистили крышу, спустились на чердак и один из них прямо с куском потолка «ушел» в расположенную ниже квартиру. Для гнилых перекрытий вес обычного человека оказался непосильным. Никто не пострадал. К случившемуся все отнеслись с юмором. На личном уровне. Официально же все в легкой растерянности. Что дальше делать - никто не знает. Ну, а что до дыры в потолке, ее, скажем так, «ликвидировали». Прикрыли листом обычной фанеры.

Видео недели

«Как солдат Павел Буслаев на войну ходил». Это название первого краснокамского мультфильма. Авторы - группа энтузиастов, которым «не все равно». На экране - реальная история фронтовика из Краснокамска Павла Прохоровича Буслаева. А рассказать ее помогли местные школьники. Они рисунки и наброски для мультфильма делали, и роли озвучивали. Довести все до ума помог президентский грант. В Краснокамске это предмет особой гордости: из миллионов предложений была выбрана именно их идея.