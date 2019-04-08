Благоустройство подождёт...

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грязь

Многодетные семьи, получившие заветные земельные участки в Добрянке, к отсутствию инфраструктуры и наличию гор бытового мусора, которые валили сюда до того, как территория обрела новый статус, этой весной получили еще одну проблему. На единственной пригодной для проезда дороге энергетики поставили столбы линии электропередач. И не на обочине, а посередине. 

Свою полноприводную "Ниву" Алексей Меркушев, владелец одного из участков, оставляет на асфальте. Даже на внедорожнике добраться до своих 14 соток он не может.

В 2017 году многодетному отцу повезло. Он, как и сто других семей Добрянки, получил участок почти в центре города на ул. Точной. За прошлое лето выровнял участок и планировал весной начать строительство. 

"Я приехал и увидел такую картину - дорога, по которой мы ездили, перерыта, опоры стоят". 

На месте старой дороги появились новые столбы освещения. Ведь по проекту к участку нужно провести электричество. Но весной сюрпризы не закончились. Земля под частью участков оказалась на месте мусорной свалки.

Энергетики, устанавливавшие опоры, никаких нарушений в своей работе не видят. Столбы ставились на временной дороге, на плане она никак не обозначена. Работы будут завершены в конце мая.

По плану комплексного развития территорий на участках для многодетных дорога предусмотрена. Вот только готова она будет не раньше 2021 года. До этого времени многодетным предлагают потерпеть и самостоятельно решать свои проблемы. 

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 08.04.2019 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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