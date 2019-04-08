Синоптики пообещали пермякам потепление до + 17

В середине этой недели синоптики прогнозируют новую, еще более мощную волну потепления. Минувшая неделя итак стала непривычно теплой для начала апреля. Снег стал интенсивно таять. И скоро его станет еще меньше, что заставляет корректировать и ожидания насчет начала паводка.

Специалист ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов вышел на прямую связь со студией: "На этой неделе ожидается серьезное потепление, когда и ночная температура будет выше нулевой отметки, а днем она может повышаться в среду до 13-15 градусов тепла, в четверг - местами до 17 градусов. Половодье может начаться на реках центральной и южной части края. Но в конце недели ожидается значительное снижение температуры, вплоть до отрицательных значений в дневные часы. Такое похолодание, которое продлится несколько дней, может способствовать тому, что пики половодья срежутся. В Кунгуре значительная часть снега в бассейне Сылвы растает уже на этой неделе, потом, когда снег будет дотаивать, вряд ли уровень воды повысится до каких-либо опасных отметок. Если говорить про северную часть края, то там и потепление будет более кратковременным, и снега там больше, поэтому половодье начнется там позже. Это зависит от погоды во второй половине апреля. По предварительным прогнозам (скорее всего они еще будут корректироваться), похолодание может сопровождаться значительными осадками, вплоть до месячной нормы за сутки. Если такие экстремальные осадки пройдут, это может повлиять на характер половодья".