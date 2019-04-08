В Перми открылись пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря





За сертификатом в загородный или оздоровительный лагерь можно обратиться в любой из пунктов выдачи - вне зависимости от места вашей прописки. 17 таких пунктов открылись сегодня во всех районах Перми. Здесь можно получить сертификат или компенсацию расходов на оплату путёвки. Поддержка оказывается тем семьям, чей среднемесячный доход не превышает трехкратную величину прожиточного минимума, который сейчас составляет 10 098 рублей. Максимум, на который могут рассчитывать родители, отправляющие ребёнка в обычный лагерь - 19 тысяч 742 рубля, в санаторий - 27 114 рублей. Важно: передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован.