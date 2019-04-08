В Перми прошла выставка-продажа «ГУФСИН. Весна — 2019»

Популярная выставка товаров, изготовленных в исправительных колониях Пермского края, прошла в Перми. Каждый раз посетители находят что-то новое.

Посетителей выставки встречала красивая деревянная карета-бар, сделанная руками заключенных.

Ажиотаж на выставке объяснить просто - качественные изделия можно приобрести по очень низким ценам.

Одежда, текстильные изделия, обувь из натуральной кожи. Эксклюзива предостаточно: шахматы ручной работы, большой обеденный массивный стол со стульями, картины из дерева...

Впрочем, на выставке можно было и подкрепиться. Здесь продавали молоко, творог, пирожки, консервированные огурцы и помидоры.

Выставка длилась два дня. Но уже в середине первого полки начали пустеть. Например, пока "Вести" снимали сюжет, карета-бар уже нашла своего счастливого обладателя.