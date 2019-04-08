В Перми прошла выставка-продажа «ГУФСИН. Весна — 2019»

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Популярная выставка товаров, изготовленных в исправительных колониях Пермского края, прошла в Перми. Каждый раз посетители находят что-то новое.
Посетителей выставки встречала красивая деревянная карета-бар, сделанная руками заключенных.
Ажиотаж на выставке объяснить просто - качественные изделия можно приобрести по очень низким ценам.
Одежда, текстильные изделия, обувь из натуральной кожи. Эксклюзива предостаточно: шахматы ручной работы, большой обеденный массивный стол со стульями, картины из дерева...
Впрочем, на выставке можно было и подкрепиться. Здесь продавали молоко, творог, пирожки, консервированные огурцы и помидоры.
Выставка длилась два дня. Но уже в середине первого полки начали пустеть. Например, пока "Вести" снимали сюжет, карета-бар уже нашла своего счастливого обладателя.
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