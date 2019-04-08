В Лобаново прошло Всероссийское Первенство по греко-римской борьбе

10-й раз в Пермском крае, в этом году в селе Лобаново, состоялось всероссийское Первенство по греко-римской борьбе памяти детского тренера Виктора Шварёва. Любимый преподаватель целого поколения прикамцев, он не только учил боевому искусству, но и заменял некоторым мальчишкам отца. Воспитанники и друзья стали учредителями и партнёрами соревнований. Состязания каждый год собирают не менее 150 участников. Кроме прикамцев, это гости из Удмуртии, Башкирии, Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Вадим Захаренко, воспитанник Виктора Шварёва: "Очень много для детей сделал данный тренер, собственно говоря, почему уже 10 год подряд в его честь проводятся соревнования. В первую очередь он был не спортивным тренером для каждого из нас, а учителем жизни. И благодаря ему многие дети встали на правильный путь".

Статус всероссийского даёт возможность повысить или подтвердить свой разряд до уровня кандидата в мастера спорта. Ценная возможность для борцов 14-16 лет. Уже со следующего года они перейдут в категорию кадеты и начнут спорить за место в национальной сборной. Закрепиться в ней в этом году удалось прикамцу Максиму Бурову. Ещё три спортсмена в резерве. Остальные- равняются на них и беспрекословно слушают наставление тренера. Уважение к старшим в большой борцовской семье - не пустые слова.