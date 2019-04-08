Экс-руководитель НПФ «Стратегия» боится лишиться миллионов
Отменить решение суда в части взыскания 220 млн рублей, об этом экс-руководитель НПФ "Стратегия" Пётр Пьянков заявил сегодня в краевом суде. Причём речь идёт только о деньгах, срок заключения 4 года - не обсуждался. Связь с подсудимым велась посредством видеотрансляции. На данный момент бывший руководитель негосударственного пенсионного фонда, вкладчиками которого на момент аннулирования лицензии были почти 80 тысяч человек, содержится в следственном изоляторе, так как законное решение до рассмотрения апелляционной жалобы в силу ещё не вступило.
В середине декабря 2018 года Пётр Пьянков был признан виновным в двух эпизодах легализации преступно добытого имущества, двух случаях незаконного образования юридического лица и в присвоении и растрате средств фонда на сумму 220 млн рублей.
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