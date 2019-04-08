Упавшая с Камского моста женщина не утонула

ЧП на Коммунальном мосту в Перми произошло рано утром. Очевидец сообщил в городскую службу спасения, что с моста упал человек.

По сообщению выехала группа быстрого реагирования. В воде оказалась женщина. Уровень воды был небольшой, глубина чуть выше колена - женщина не утонула. Спасатели на носилках эвакуировали пострадавшую из воды и передали приехавшей бригаде скорой помощи.