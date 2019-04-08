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Упавшая с Камского моста женщина не утонула

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мост

ЧП на Коммунальном мосту в Перми произошло рано утром. Очевидец сообщил в городскую службу спасения, что с моста упал человек.

По сообщению выехала группа быстрого реагирования. В воде оказалась женщина. Уровень воды был небольшой, глубина чуть выше колена - женщина не утонула. Спасатели на носилках эвакуировали пострадавшую из воды и передали приехавшей бригаде скорой помощи. 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 08.04.2019 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

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