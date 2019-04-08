Мультипликаторы из Краснокамска выпустили мультфильм о Великой Отечественной войне

Президентский грант за энтузиазм. Группа мультипликаторов из Краснокамска выпустила мультфильм о Великой Отечественной войне «Как солдат Павел Буслаев на войну ходил». В основу легла реальная фронтовая история ветерана Павла Прохоровича Буслаева.

Несколько манипуляций и первый из 500 дисков отправляется в специальный принтер для нанесения красивой обложки. Внутри 9-минутный мультфильм о патриотизме, Родине и отваге.

В основу мультфильма «Как солдат Павел Буслаев на войну ходил» легла реальная фронтовая история ветерана Павла Прохоровича Буслаева, которую изложила в детской сказке краснокамская писательница Татьяна Холодницкая. История вдохновила режиссера Виталия Мамева. Это первый его проект такого рода. Над воплощением идеи в жизнь работали 4 года.

Виталий Мамаев, режиссер-постановщик мультфильма «Как солдат Павел Буслаев на войну ходил»: "Много фильмов на военную тематику для взрослых, а для детей почти ничего нет. Он для восприятия даже 5-летним детям может пойти. Там все так просто и доступно изложено".

Озвучивал мультик краснокамский школьник. На тот момент Даниилу было 14, он уже занимался в местной театральной студии, но подобного опыта у него не было. Приходилось работать над каждой фразой.

Даниил Багдерин: "Смысл понимал, но как его передать. Поля широкие. Как их сделать голосом широкими, а реки глубокими. Я хорошо помню этот момент".

Над созданием образов и картинки работали 12 художников. Кто-то отвечал за прорисовку лиц, другие за одежду героев и фон. Работа кропотливая. Если взять средний расчет - 6 картинок в секунду и умножить на 9-минутный хронометраж, получается, что для анимации потребовалось более 3000 эскизов.

Дальше рисунки сканировали и переносили в цифровой формат. Задачи по оживлению стояли уже перед мультипликаторами. Каждый элемент отдельно вырезали в фотошопе и накладывали на нужное место.

Об истории фронтовика совсем скоро узнают и другие ребята со всего Прикамья. 500 свеженьких оформленных дисков разлетятся по школам и садикам.