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Пермские депутаты возьмут на карандаш молодежные инициативы нефтяников
Молодежные инициативы нефтепереработчиков возьмут на карандаш пермские депутаты. Об этом заявил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин во время разговора с молодыми специалистами «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Помимо взаимовыгодного сотрудничества, руководитель представительного органа власти в режиме неформального диалога рассказал о структуре гордумы, бюджете и о работе молодежного парламента.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Те молодежные инициативы, которые появляются на промышленных предприятиях, внутри корпораций давным-давно уже опробованы и показали свою результативность, и это одна из целей сегодняшней встречи - взаимообмен теми инициативами, теми проектами, которые популярны в молодежной среде".
На сегодняшний день в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в возрасте до 35 лет трудятся 926 человек. Среди добрых дел молодых специалистов: проведение благотворительных акций, приведение в порядок религиозно-культурных памятников, работа с подшефными учреждениями, встречи с ветеранами и участие в городских мероприятиях.
Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Наш коллектив, молодежь предприятия оказывается различную социальную помощь детским учебным заведениям, лечебным заведениям, инвалидам, ветеранам. Мы считаем, это наш вклад в развитие города".
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