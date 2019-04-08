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Пермь захватили роботы
Роботы захватили Пермь. На выставке "Империя роботов" собрали несколько десятков видов андроидов, манипуляторов и просто умных машин.
Михаил Бобров, администратор выставки «Империя роботов»: "Хотим показать технологические возможности наши нынешние, хотелось бы так же развить и популяризировать робототехнику в России и вообще в принципе среди молодежи".
Робораптор отличается от других тем, что имеет несколько режимов поведения. В зависимости от выбранной программы может быть ласковым домашним питомцем или свирепым хищником. Если у него включен режим охоты, он будет хватать, пытаться удерживать. Если включен режим игры, он начинает вилять хвостом.
Большой раздел выставки посвящен космосу и космонавтике. Здесь в буквальном смысле можно прикоснуться к звездам.
Кристина Куклина: "Это плазма, она же ионизированный газ, в природе из нее состоят звезды, северное сияние и молнии. Она хорошо реагирует на человеческое прикосновение".
Антон - один из немногих, кто решился войти в Вортекс тоннель и при этом сохранить равновесие. Подготовка не хуже, чем у космонавтов.
Пожалуй, самое экстремальное и одновременно самое технологичное развлечение на выставке - авиационный симулятор. Виртуальная кабина истребителя переворачивается на 360 градусов.
Здесь же можно погрузиться в виртуальную реальность. Не покидая торгового центра, оказаться в гоночной машине или попасть на глубину 147 метров.
На мастер-классе всех желающих могут научить рисовать в 3D-формате.
Дмитрий Мухин: "Техника в 3D получается более объемной, это все-таки материал, не лакокраски, не какой-то либо карандаш. Здесь нужна своя технология и навыки".
На сегодня выставка роботов объехала уже всю Россию и получила более 800 тысяч положительных отзывов. Захват Перми будет продолжаться до середины мая.
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