Более 400 тысяч человек поддержали петицию за отмену ЕГЭ

Больше четверти миллиона человек проголосовало за отмену единого госэкзамена, как тормозящего прогресс. Такую поддержку получил автор петиции – школьник из Чайковского.

С Ярославом мы встретились на перемене - пора сейчас горячая, учебный год на исходе, все готовятся к финальному испытанию - ЕГЭ. Вот его-то молодой человек и подверг сомнению, высказав своё мнение в одном из приложений соцсети.

Ярослав Комов: "Система немножко мокрая, задания сложные есть, которые не решают даже учителя. Если хотят давать такие задания, пусть повышают квалификацию учителей".

Не было б такого приложения, и писать бы, наверно, не стал, говорит Ярослав. Однако петиция ушла в сеть, и к удивлению школьника очень быстро набрала немалое количество голосов.

- 478 тысяч!

Ярослав рассказал - некоторые ребята сообщили, что от них поступил голос в поддержку. Кто-то, наоборот, не считает грядущий экзамен чем-то архисложным и готов спокойно испытание пройти, несмотря на камеры наблюдения, которые молодой человек тоже хотел бы убрать.

Анна Морозова: "Чего-то бояться, зачем-то волноваться, смысла нет, если человек учится, старается, запоминает материал, то и экзамен он может сдать без проблем".

Как не назови - итоговые испытания после обучения будут всегда, считают в региональном Министерстве образования. Сейчас уже можно говорить о целом поколении, которое выросло, не вытягивая наугад билет с экзаменационными вопросами.

Елена Павлова, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края: "В обществе сложилось нормальное восприятие этой финальной итоговой процедуры. К этому надо просто относиться как к инструменту оценки знаний".

Это мнение, и почему бы не высказаться, считает мама Ярослава. Про петицию она узнала от сына, когда он уже её отправил, но если бы и заранее сказал, наверное, не стала бы отговаривать.

Оксана Осипова, мама Ярослава Комова: "Он товарищ самостоятельный. Есть моменты, когда он принимает решения сам, есть моменты, когда он советуется".

Понятно, что это не та площадка, откуда мнение может отправиться на рассмотрение экспертов, в отличие от других, правда, там для авторов заявлен и возрастной барьер. Но и изначально цель была - выразить мнение, может быть с кем-нибудь поспорить.

Дискуссии дискуссиями, а ЕГЭ пока никто не отменял, и уже меньше чем через два месяца стартует основной этап, и участие в нём примут почти 13 тысяч выпускников по всему краю.

Среди них и автор петиции, который, по отзывам педагогов, учится вполне успешно. А высказываться в интернете или нет - это уже личное дело каждого.