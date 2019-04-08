В Перми впервые прошла «Ночь карьеры»
На часовом заводе в Перми впервые прошла «Ночь карьеры». Как заявлено, это альтернатива традиционным ярмаркам вакансий для молодёжи. На момент официального открытия зарегистрировались почти 500 участников. В основном это студенты 2-3 курсов. В программе три направления трудоустройства – сфера IT, карьера и бизнес. Далее желающие смогли поделиться на группы и общаться уже в рабочих мастерских. Ближе к утру для всех желающих организовали зоны отдыха для неформального общения. «Ночь карьеры» продлилась до 6.00 утра.
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