Прогноз погоды на выходные
На все ближайшие выходные в Прикамье обещают хорошую погоду. Сегодняшний день в регионе станет самым теплым с начала весны. Максимальная температура превысит плюс 12-13 градусов. В субботу, по данным синоптиков, ожидается приток холодного воздуха. В связи с этим, температура не поднимется выше +7°. В воскресенье - опять потепление до +10…+13° по всей территории Прикамья, без осадков и солнечно.
Между тем, сегодня в Пермском крае ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе, из-за чего могут появиться неприятные запахи. Об этом сообщают в МЧС. По данным синоптиков, высокое атмосферное давление продержится в регионе до конца недели.
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