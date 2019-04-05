Прогноз погоды на выходные

На все ближайшие выходные в Прикамье обещают хорошую погоду. Сегодняшний день в регионе станет самым теплым с начала весны. Максимальная температура превысит плюс 12-13 градусов. В субботу, по данным синоптиков, ожидается приток холодного воздуха. В связи с этим, температура не поднимется выше +7°. В воскресенье - опять потепление до +10…+13° по всей территории Прикамья, без осадков и солнечно.

Между тем, сегодня в Пермском крае ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе, из-за чего могут появиться неприятные запахи. Об этом сообщают в МЧС. По данным синоптиков, высокое атмосферное давление продержится в регионе до конца недели.