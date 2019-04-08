13 районам Прикамья грозит подтопление

Подготовка к паводку в самых опасных в половодье точках на пермской карте. Вместе с Кудымкаром это Кунгур и Кишерть. Здесь прошла очередная инспекция. В это же время хозяева местных подворий к встрече воды готовятся самостоятельно.

Полоса на стене дома Валерия Перескокова - напоминание о половодье-2016, в 1979 году вода скрыла весь первый этаж. Так что местные жители готовятся встречать весну.

Валерий Перескоков: "Страху никакого нет, будет - будет".

Кишертка - небольшая местная речка, тем не менее, в зону её подтопления попадают 180 домов. И она уже начала свою активность.

У каждой территории края - свои особенности. Здесь в зону подтопления, помимо домов, попадает районная больница. В случае ЧП пациентов готовы эвакуировать. Как показывает опыт прошлых лет, эвакуация может потребоваться и здоровым людям. Кишертка шириной обычно в два-три метра превращается в огромное озеро.

Тамара Конопаткина, глава Кишертского района: "Все договоры заключены с частниками - это моторные лодки, вёсельные, подготовлены автобусы, которые будут перевозить".

На техническом этаже администрации - стопка спасжилетов и генератор. Экзамен сегодня держат и в единой дежурно-диспетчерской службе. Причём без предупреждения: не так-то просто отвечать на вопросы большой делегации из Перми под прицелом камер.

Пригород Кишерти - село Посад. Надежда на спасение местных домов - насыпная дамба протяжённостью 3 км. Здесь и мечтать не могут о таком сооружении, как, например, в Кунгуре. Отсыпанный камнем высокий берег здесь держит металлическая сетка.

Общая протяжённость местных дамб - более 20 км. Однако год за годом разные территории Кунгурского района уходят под воду. В Минприроды напоминают - технической защиты мало. Всего в Прикамье 13 районов, которым грозит подтопление.

Дмитрий Килейко, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Муниципальные районы и городские округа в кратчайшие сроки - буквально до 10 апреля - должны отчитаться об устранении замечаний и готовности".

Пожалуй, главный аргумент - прогноз погоды: в воскресенье в разных районах края от 10 до 12 градусов.