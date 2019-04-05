Подозреваемого в дерзком нападении заключили под стражу
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в Краснокамске. Суд уже заключил его под стражу. Предполагаемым преступником оказался ранее несудимый 40-летний уроженец Якутска. Он рассказал, что приехал в Краснокамск к родственникам и жил на съемной квартире. На ограбление решился из-за проблем с деньгами.
Преступление произошло 25 мартав центре Краснокамска. Около пяти вечера в павильон микрофинансовой организации на Комсомольском проспекте зашел мужчина. Угрожая ножом, он потребовал деньги у сотрудницы офиса. Получив от девушки отказ, злоумышленник нанес ей множественные ранения и сбежал.
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