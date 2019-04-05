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Мир по имени Георгий Чагин

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Чагин

В галерее "Марис-Арт" открылась фотовыставка «Мир по имени Георгий Чагин». Георгий Чагин - знаменитый советский, российский, пермский историк, этнолог и краевед. На экспозиции представлено более 100 работ Валерия Заровняных. Этот фотограф почти 15 лет ездил во все научные экспедиции с учёным и помимо официальных фотографий, делал так называемые репортажные снимки, во время которых Георгий Николаевич разговаривает с населением, тащит тяжёлый катер вдоль Вишеры или просто сидит с задумчивым лицом, не замечая окружающих его людей.

Чагин

Профессор Чагин автор 642-х публикаций, в том числе 44-х монографий, научно-популярных книг и пособий по истории. Лишь малая часть их была представлена на выставке. Это первое мероприятие в рамках празднования дня рождения историка. 24 апреля Георгию Николаевичу исполнилось бы 70 лет.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 05.04.2019 в 16:11 в рубрике - Вести Пермь

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