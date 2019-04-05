В Перми взошли тюльпаны

С наступлением теплой, сухой и солнечной погоды в Перми стали появляться первые цветы. Они, в частности, начали всходить на клумбе вдоль улицы Мира.

Крепкие ростки высотой 5-10 см - голландский сорт с музыкальным названием ABBA. Когда тюльпаны распустятся, они будут ярко-красные с бархатными лепестками. Садовники полагают, что расцветут тюльпаны к середине мая. После их заменят однолетние петуньи.

В Индустриальном районе планируется высадить более 60 тысяч однолетних цветущих растений различных видов, сортов и оттенков.