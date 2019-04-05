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В Перми взошли тюльпаны
С наступлением теплой, сухой и солнечной погоды в Перми стали появляться первые цветы. Они, в частности, начали всходить на клумбе вдоль улицы Мира.
Крепкие ростки высотой 5-10 см - голландский сорт с музыкальным названием ABBA. Когда тюльпаны распустятся, они будут ярко-красные с бархатными лепестками. Садовники полагают, что расцветут тюльпаны к середине мая. После их заменят однолетние петуньи.
В Индустриальном районе планируется высадить более 60 тысяч однолетних цветущих растений различных видов, сортов и оттенков.
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