Петиция прикамского школьника против ЕГЭ собрала уже четверть миллиона подписей

Школьник из Чайковского создал петицию против ЕГЭ: в интернете она уже собрала четверть миллиона подписей. По мнению автора – Ярослава Комова - Единый государственный экзамен тормозит прогресс. 11-классник предлагает заменить ЕГЭ тестами. Инициативу прокомментировали в министерстве образования Пермского края. Здесь отметили, что за 10 лет Единый экзамен зарекомендовал себя как механизм объективной оценки знаний школьников. Кроме того, полученный высокий бал позволяет ребятам из глубинки поступать в столичные вузы.

Елена Павлова, начальник отдела общего образования министерства образования и науки Пермского края: "Результаты Пермского края по ЕГЭ очень высокие. Наши выпускники очень достойно выглядят на фоне других регионов".