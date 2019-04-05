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«Спартак» обещают отремонтировать к юбилею города
На городском совете по спорту представили функциональную концепцию помещений манежа "Спартак". Городской объект в ближайшем будущем ожидает масштабная реконструкция. (В муниципальную собственность "Спартак" выкупили в 2018 году за 159 930 000 рублей. ) На коллегии по спорту одобрено техническое задание, в ближайшие дни будет объявлен конкурс на разработку проекта; сам ремонт займёт порядка 2 лет, таким образом, управиться обещают к юбилею города. В новой концепции предусмотрены: смена фасада здания, большие столовая, тренажёрный зал для реабилитации спортсменов и медико- диагностический центр. Отремонтируют и оставят основным местом тренировки залы для 4-х спортшкол: борьбы, гандбола и бадминтона, главный акцент будет сделан на легкоатлетическую направленность.
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